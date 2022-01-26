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CNN обозначил Харьков российским городом

Телеканал транслировал сюжет о военных учениях РФ

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Американский телеканал CNN в прямом эфире во вторник обозначил Харьков как российский город в сюжете о военных учениях РФ.

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В сюжете о ситуации вокруг Украины, который транслировался перед интервью с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, на протяжении 20 секунд в правом верхнем углу высвечивалась надпись "Харьков, Россия", обозначающая, по мнению телеканала, место проведения учений ВС РФ.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом пресс-секретарь российского лидера не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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