Заседание Политсовета правящей партии Казахстана пройдет 27 января

НУР-СУЛТАН, 26 января. /ТАСС/. Заседание Политического совета правящей партии Казахстана "Нур Отан" ("Свет Отечества") будет организовано 27 января. Об этом сообщил в среду первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.

"Постановлением бюро Политического совета "Нур Отан" принято решение о проведении 27 января заседания Политического совета партии", - написан он на своей странице в Twitter.

Заседание состоится в преддверии намеченного на 28 января внеочередного съезда партии, который пройдет в онлайн-формате. Как ожидается, на съезде полномочия председателя "Нур Отан" перейдут от первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву.

Назарбаев, которому в июле 2021 года исполнился 81 год, является первым президентом Казахстана (1991-2019). В марте 2019 года он подписал указ о сложении полномочий президента по собственному желанию. На посту главы государства его сменил Касым-Жомарт Токаев. Назарбаев тогда сохранил за собой посты главы Совета безопасности и члена Конституционного совета Казахстана, а также председателя партии "Нур Отан".

По итогам прошедшего в ноябре 2021 года расширенного заседания Политического совета партии "Нур Отан" стало известно о решении Назарбаева передать полномочия председателя Токаеву. Согласно уставу, избрание и освобождение от должности председателя относятся к компетенции съезда политического объединения. Полномочиями созывать съезд партии обладает ее Политический совет.

"Нур Отан" - самая крупная партия в Казахстане, ее членами являются более 835 тыс. человек.