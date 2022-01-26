В ЕС заявили о готовности решать вопросы с Россией с помощью диалога

ВЕНА, 26 января. /ТАСС/. Европейский союз готов решать проблемные вопросы с Россией вокруг Украины с помощью диалога и считает "нормандский формат" наилучшим средством для этого взаимодействия. Об этом заявили в среду канцлер Австрии Карл Нехаммер и глава Европейского совета Шарль Мишель в Вене.

"Мы должны разъяснить Российской Федерации, что есть готовность к диалогу. "Нормандский" процесс, в котором за одним столом сидят Франция, Германия, Украина и РФ, поддерживается с нашей стороны и признается важным. Но одновременно мы должны разъяснить РФ, что для ЕС никогда не может быть политики, связанной с применением силы. Мы это не приемлем. Если РФ решится на это, тогда РФ должна считаться с тем, что Европа отреагирует на это четким и единым языком санкций", - сказал Нехаммер в Вене после переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Как подчеркнул глава Европейского совета Шарль Мишель, первый приоритет Европейского союза в отношении России - это дипломатия. "Должно быть возможным преодолевать препятствия дипломатическими решениями. Необходимо использовать все возможные форматы, чтобы добиться прогресса, например, "нормандский формат", - отметил Мишель.

"Если мы не сможем решить что-то на дипломатическом уровне, тогда нам надо быть едиными и решить, какие предпринимать действия, какими должны быть последствия, если действительно последует военная агрессия против Украины", - подчеркнул глава Евросовета.

Мишель в этой связи указал, что "нормандский формат - наилучшее средство для деэскалации" в отношениях ЕС и России из-за ситуации на Украине.

"Северный поток - 2" не обсуждается

Австрийский канцлер в очередной раз повторил, что вопрос санкций в отношении "Северного потока - 2" не обсуждается на уровне Европейского союза. По его словам, если ЕС придется принимать санкции против России из-за военной эскалации на Украине, то эти санкции должны быть чувствительными для РФ.

Австрия при этом тесно координирует позицию по "Северному потоку - 2" с Германией и считает, что он слишком мал для введения санкций, потому что является одним из множества газопроводов в Европу. Нехаммер также обратил внимание, что не обсуждал вопрос санкций в отношении "Северного потока - 2" с главой Евросовета.

Власти Австрии в течение минувших дней на регулярной основе заявляли, что в ЕС не обсуждаются газовые санкции против России, поскольку они могут навредить самой Европе. Австрийское правительство также считает, что не стоит рассматривать санкции против "Северного потока - 2", потому что он еще не принят в эксплуатацию. При этом санкции против России на случай военной эскалации на Украине могут быть намного объемнее, чем просто санкции против одного незапущенного газопровода, считают в Вене.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.