Псаки: США в курсе логистических трудностей при налаживании поставок газа Европе не из РФ

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты понимают наличие логистических трудностей с обеспечением альтернативных поставок газа в Европу в случае перебоев поставок из РФ. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила в среду на регулярном брифинге.

"Нет никаких сомнений в том, что транспортировка природного газа сопряжена с логистическими проблемами. Мы знаем о них", - сказала она.

По ее словам, Вашингтон в настоящее время ведет соответствующие переговоры с заинтересованными компаниями и странами, но подробностей она раскрывать не стала.

Ранее в среду американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США координируются с союзниками по поставкам газа в Европу в случае возможного обострения ситуации вокруг Украины. Во вторник Псаки сообщила, что вашингтонская администрация "работает над поиском дополнительных объемов нероссийского природного газа из Северной Африки, Ближнего Востока, Азии, а также США".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Во вторник Песков подчеркнул, что Кремль с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.