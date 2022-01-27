Боррель приветствует ответ США на предложения РФ по европейской безопасности

ТАСС, 27 января. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствует ответ США на предложения России, касающиеся безопасности в Европе. Соответствующее заявление Боррель разместил в четверг на своей странице в Twitter .

"Я приветствую письменный ответ Энтони Блинкена на российские предложения по безопасности", - говорится в сообщении.

Боррель также призвал Россию приложить дипломатические усилия к разрешению разногласий с Украиной.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что ответ на предложения РФ по европейской безопасности передан Москве. Он заявил, что Вашингтон не будет его публиковать и рассчитывает, что Россия поступит так же. В ответе, как уточнил Блинкен, отвергается идея ограничить возможность расширения НАТО, но содержатся идеи о возможности обсуждения контроля над вооружениями в Европе, в том числе ракетными.