{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Боррель приветствует ответ США на предложения РФ по европейской безопасности

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности также призвал Россию приложить дипломатические усилия к разрешению разногласий с Украиной

ТАСС, 27 января. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствует ответ США на предложения России, касающиеся безопасности в Европе. Соответствующее заявление Боррель разместил в четверг на своей странице в Twitter.

На эту тему
"Двери НАТО остаются открыты". Как США ответили на предложения России
"Двери НАТО остаются открыты".

"Я приветствую письменный ответ Энтони Блинкена на российские предложения по безопасности", - говорится в сообщении.

Боррель также призвал Россию приложить дипломатические усилия к разрешению разногласий с Украиной.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что ответ на предложения РФ по европейской безопасности передан Москве. Он заявил, что Вашингтон не будет его публиковать и рассчитывает, что Россия поступит так же. В ответе, как уточнил Блинкен, отвергается идея ограничить возможность расширения НАТО, но содержатся идеи о возможности обсуждения контроля над вооружениями в Европе, в том числе ракетными.

Теги
Боррель, Жозеп
Представитель Пентагона обсудил с коллегами из ФРГ и Польши вопросы безопасности в регионе
Стороны также затронули вопросы, представляющие взаимный интерес
Читать полностью