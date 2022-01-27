Глава МИД ФРГ заявила о "критическом моменте" в ситуации вокруг Украины

БЕРЛИН, 27 января. /ТАСС/. Запад готов к любой реакции Москвы на ситуацию вокруг Украины в наступивший "критический момент". Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в опубликованном в четверг интервью медиагруппе Funke .

Министр указала, что для нее "важно использовать каналы для диалога". "Долгое время не было вообще диалога между Россией и НАТО о том, как можно вместе побеспокоиться о большей безопасности. Сейчас мы как альянс сигнализировали российским властям: ни шагу вперед [на Украине]", - заявила она. По ее мнению, "как раз открывается маленькое окошко для диалога". "Именно его мы должны использовать", - сказала Бербок.

"Мы должны быть ко всему подготовлены", - считает министр. По ее словам, это включает в себя военные акции, гибридные атаки или отключение электроснабжения.

Глава МИД ФРГ снова утверждала, что якобы готовящееся вторжение России на территорию Украины будет иметь "экономические, финансовые и политические последствия". Она сказала, что об ответных мерах Германия договорилась с США и партнерами в ЕС. "Список возможностей для действий широк. Россия в случае агрессии против Украины будет вынуждена считаться с жесткими ответными мерами в разных областях", - утверждала Бербок. "Если произойдет новая военная эскалация, то все варианты будут обсуждаться. Сюда относятся и энергетические проекты, такие как "Северный поток - 2", - предупредила она.

Министр полагает, что в современном мире "экономические последствия могут быть более действенным средством устрашения, чем пушки". В то же время она подчеркнула, что целью Берлина является деэскалация конфликта на Украине.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.