На Украине полуобнаженная женщина с ребенком устроила акцию против воинского учета

На опубликованных изданием "Страна" фотографиях видно, что на руке у женщины написано Femen, а на спине и груди красной краской нанесены лозунги. Охрана офиса президента быстро прикрыла протестующую ее же шубой. В заявлении на сайте движения Femen говорится, что женщины должны принимать участие в военных конфликтах исключительно на добровольной основе. "У государства нет морального права принуждать женщин к боевым действиям!" - подчеркивают в организации.

Минобороны Украины 22 декабря прошлого года опубликовало приказ, расширяющий список специальностей женщин, которые подлежат воинскому учету. Он охватывает сотни профессий, при этом работодатель обязан проконтролировать, чтобы женщины, которые уже работают по специальности из этого списка, встали на учет. В ведомстве также уточнили, что требование относится к беременным, а также матерям с несовершеннолетними детьми. Работы по реализации приказа планируется завершить до конца 2022 года.

Женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время, а в мирное время - в добровольном порядке, по контракту. При принятии на работу у женщин будут проверять документы и отметки о воинском учете.

Фактически под действие приказа попало большинство украинских женщин. За невыполнение требований Минобороны предусмотрены штрафы - от 850 до 1,7 тыс. гривен ($31-62) для "уклонистки" и от 5,1 тыс. до 8,5 тыс. гривен ($187-311) для ее работодателя. Приказ Минобороны вызвал широкое возмущение. Электронная петиция с требованием его отмены, зарегистрированная на сайте офиса президента, за считанные дни набрала необходимые для рассмотрения главой государства 25 тыс. голосов. 21 января премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министерствам пересмотреть нормы, связанные с постановкой женщин на воинский учет.