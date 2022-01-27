Польские "зеленые" требуют остановить строительство заграждения на границе с Белоруссией

ВАРШАВА, 27 января. /ТАСС/. Польская партия "Зеленые" требует от Варшавы прекратить строительство заграждения на территории Беловежской пущи, через которую проходит граница с Белоруссией. С таким заявлением выступила в четверг на пресс-конференции сопредседатель партии Уршула Зелиньская.

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"Мы говорим ответственному за это решение премьер-министру [Матеушу] Моравецкому: опомнитесь!" - сказала она, подчеркнув, что заповеднику в пуще, который охранялся даже во время Второй мировой войны, сейчас угрожает исчезновение. "Этот заповедник является единственным польским природным объектом в списке объектов Всемирного [культурного] наследия ЮНЕСКО, и долг Польши, как страны с таким сокровищем, обеспечить его максимальную защиту", - пояснила Зелиньская.

По ее словам, проезд тяжелой техники, вырубка лесов и прокладка дорог разрушит экосистему заповедника. "Это будет иметь катастрофические последствия для польской природы и может повлечь за собой удаление Беловежской пущи из списка всемирного наследия ЮНЕСКО", - отметила она.

Против строительства заграждения выступают многие природоохранные организации. Польское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) на своей официальной странице указало, что заграждение "будет проходить почти через самый центр Беловежской пущи, нарушая экосистему". "Популяция рыси будет подвергнута особому испытанию, так как ее численность на северо-востоке Польши оценивается примерно в 65 особей, - указал фонд. - Пострадают и многие другие виды, в том числе зубры и волки".

В ответ на это власти Польши проинформировали, что в зонах естественной миграции животных предусмотрены специальные переходы. В общей сложности их будет 22. В правительстве обратили внимание на то, что существующие несколько десятилетий заграждения с белорусской стороны препятствуют передвижению зубров.

Заграждение

Новое заграждение общей протяженностью 186 км, строительство которого началось на польско-белорусской границе во вторник, будет достигать высоты 5,5 м: стальные столбы будут увенчаны кольцами из колючей проволоки. Всего на строительство уйдет 50 тыс. тонн стали. В будущем заграждение планируется оснастить современными средствами наблюдения, включая камеры и датчики движения. Проект планируется завершить в июне.

Стоимость строительства составляет 1,6 млрд злотых ($0,4 млрд). Средства выделяются из бюджета Польши. Общая протяженность границы страны с Белоруссией составляет 418 км. Большая часть проходит по реке Буг.

Кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала прошлого года устремились мигранты, обострился 8 ноября прошлого года. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались силой попасть в Польшу, прорвав заграждение из колючей проволоки.

Всего за минувший год было зафиксировано около 40 тыс. попыток нелегальных мигрантов незаконно проникнуть в Польшу из Белоруссии. Годом ранее их было только 122.