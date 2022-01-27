СМИ: новые власти Буркина-Фасо ограничили передвижение экс-министров столицей страны

ПРЕТОРИЯ, 27 января. /ТАСС/. Военные, захватившие власть в Буркина-Фасо, запретили министрам бывшего правительства покидать столицу страны Уагадугу без специального разрешения. Об этом сообщил в четверг буркинийский новостной портал leFaso со ссылкой на состоявшуюся накануне краткую встречу нового военного руководства Буркина-Фасо с министрами бывшего правительства во главе с премьером Лассиной Зербо.

Министрам было указано, что они могут свободно передвигаться только в пределах административных границ столицы, отмечает портал. В свою очередь бывший премьер-министр Зербо будет оставаться на территории своей частной резиденции, ему разрешено пользоваться телефоном. Это касается и бывшего председателя парламента Алассана Саканде.

Во время встречи военные заявили, что лишь ушедший в отставку президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе находится под домашним арестом. По данным новостного портала Burkina24, к Каборе имеет доступ его личный врач, однако супруге бывшего президента не было позволено находиться рядом с ним.

Военные также заявили бывшим членам правительства, что последние должны избегать любых действий, способных нанести ущерб новой власти. По данным leFaso, военные подчеркнули, что они не намерены отступать.

Военные взбунтовались 23 января и через сутки захватили в Буркина-Фасо власть, которая сейчас находится в руках созданного ими "Патриотического движения за охрану и восстановление". Его возглавляет подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Военные объявили об отстранении президента страны, приостановке действия конституции, роспуске правительства и парламента. На всей территории страны введен комендантский час, который действует с 21:00 до 05:00. Одновременно они заявили, что вскоре представят график возвращения Буркина-Фасо к конституционному порядку.