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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе

Жапаров выразил надежду на мирное разрешение конфликта на границе с Таджикистаном

Президент Киргизии отметил, что ситуация на границе полностью контроле

БИШКЕК, 28 января. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что держит под контролем ситуацию на границе с Таджикистаном и надеется на мирное разрешение конфликта.

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"Уважаемые кыргызстанцы! Ситуация на границе полностью на моем контроле. Даст Бог, мы решим все путем переговоров, мирно. Не беспокойтесь", - написал он в пятницу в Facebook.

По информации Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, конфликт между представителями двух государств начался в четверг в местности Торт-Кочо на одном из участков автодороги Баткен - Исфана. Инцидент сначала удалось уладить, однако впоследствии он вспыхнул с новой силой. С обеих сторон есть сообщения о пострадавших.

Позднее погранслужба Киргизии сообщила, что перестрелки в основном утихли и началась встреча представителей двух республик по урегулированию ситуации.

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КиргизияТаджикистанЖапаров, Садыр НургожоевичОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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