Глава Еврокомиссии не исключила возможность введения санкций против "Северного потока - 2"

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Евросоюз рассматривает все варианты санкций в отношении России в случае ее гипотетического вторжения на Украину. Об этом заявила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отвечая в эфире телеканала CNN на вопрос о возможности рестрикций со стороны сообщества в отношении газопровода "Северный поток - 2".

"Хочу ясно дать понять: мы не исключаем ничего. Все [варианты санкций] рассматриваются", - сказала она.

Фон дер Ляйен добавила, что в случае агрессии против Киева Москву ждут "масштабные последствия и жестокие издержки", отметив, что ЕС является самым крупным торговым партнером РФ и крупнейшим инвестором для нее.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.