Япония выразила КНДР протест из-за очередного ракетного пуска

ТОКИО, 28 января. /ТАСС/. Правительство Японии выразило КНДР протест в связи с очередным ракетным запуском, который Пхеньян осуществил в четверг. Об этом в пятницу сообщил журналистам министр обороны Японии Нобуо Киси.

"Через посольство [в Пекине] северокорейской стороне был выражен протест", - отметил он. Глава японского оборонного ведомства также подтвердил информацию о том, что КНДР в четверг осуществила запуск двух ракет.

Ранее в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) объявило о том, что КНДР на этой неделе провела испытательный пуск "крылатых ракет большой дальности и тактических управляемых ракет класса "земля - земля". При этом ЦТАК подчеркнул, что Пхеньян "продолжит разработку мощных боеголовок".

По данным ЦТАК, ракеты поразили заданную островную цель, находящуюся на расстоянии 1 800 км. В полете они находились 9 137 секунд.

В четверг военные Республики Корея заявили о запуске Северной Кореей двух баллистических ракет малой дальности, поразивших цели на одном из необитаемых островов у побережья провинции Хамгён-Пукто. Этот пуск стал шестым с начала года. Ранее в этом месяце Пхеньян провел испытания тактических управляемых ракет и железнодорожного ракетного комплекса, а также гиперзвуковых ракет, способных осуществлять маневры для преодоления ПРО.