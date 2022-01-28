В ЛНР заявили, что над Украиной регулярно барражируют самолеты-разведчики США и Британии

ЛУГАНСК, 28 января. /ТАСС/. Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) регулярно фиксирует полеты американских и британских самолетов-разведчиков над украинской территорией, зато активность беспилотников Вооруженных сил Украины снизилась. Об этом заявил в интервью ТАСС начальник управления народной милиции полковник Ян Лещенко.

"В то же время над территорией Украины регулярно фиксируются самолеты-разведчики США и Великобритании", - сказал он.

При этом Лещенко отметил, что активность украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) снизилась, "попытки проникновения в воздушное пространство республики являются достаточно редкими". "Вероятнее всего, это связано с тем, что украинская армия, имея горький опыт, осознает риск того, что запущенный в сторону наших позиций БПЛА будет утрачен, - пояснил полковник. - Погодные условия также вносят свои коррективы: помимо обледенения оптики, работа в плохих метеоусловиях требует высокой квалификации".

С 27 июля 2020 года в Донбассе формально действует пакет мер по усилению контроля за соблюдением режима прекращения огня. Документ, в частности, запрещает применение оружия, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, инженерные работы на позициях и полеты беспилотников, за исключением тех, которые запускают наблюдатели от ОБСЕ.