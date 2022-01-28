Президент Армении призвал граждан сплотиться вокруг вооруженных сил страны

ЕРЕВАН, 28 января. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян, который 23 января заявил о своей отставке, в пятницу направил поздравительное послание по случаю 30-летия образования вооруженных сил страны и призвал граждан республики сплотиться вокруг армии. Послание Саркисяна распространила пресс-служба президентского аппарата.

"Мы все должны быть едиными с армией, мы должны обеспечивать прочный тыл и укреплять его, сплотившись вокруг армии. Армия и образование - важнейшие краеугольные камни нашей государственности. Мир быстро меняется, и от нас зависит, как использовать эти изменения во благо нашей государственности и народа", - говорится в послании Саркисяна.

Он также подчеркнул, что должны продолжаться усилия по возвращению на родину пленных, а также нужно сделать все для скорейшего обнаружения пропавших без вести.

Саркисян, которого в 2018 году парламент избрал президентом, в воскресенье вечером подал в отставку. Свой шаг он объяснил тем, что у президента нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и во внешней политике. Президент Армении избирается Национальным собранием (парламентом) на семь лет, его отставку принимают также парламентарии. Согласно Конституции Армении, парламент спустя 25 дней и не позже 35 дней после отставки президента должен избрать нового главу государства. Отсчет времени начинается с момента соответствующего заявления парламента. До избрания нового президента обязанности главы государства исполняет спикер парламента.