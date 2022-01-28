Лукашенко заявил о начале обновления политической системы Белоруссии

МИНСК, 28 января. /ТАСС/. Белоруссия подошла к обновлению политической системы. Об этом заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

"Находясь в хорошей форме и уверенно глядя в будущее, мы подошли к важнейшему периоду нашей истории - обновлению политической системы, новому уровню взаимодействия государства и общества", - сказал Лукашенко.

Он напомнил, что скоро в стране должен состояться референдум по изменению конституции. По словам белорусского лидера, проект нового основного закона страны готовился на протяжении пяти лет.

Конституционный референдум состоится 27 февраля. Предлагается внести коррективы примерно в половину статей основного закона. Суть изменений заключается в том, чтобы сохранить президентскую форму правления, уточнив функции и полномочия главы государства, парламента и правительства. Среди них - расширение полномочий кабмина и его самостоятельность в принятии решений, а также сделать Всебелорусское народное собрание, которое изначально создавалось как особая форма народовластия, конституционным органом и наделить его дополнительными функциями.