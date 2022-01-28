Лукашенко: Минск будет добиваться признания геноцида белорусского народа в годы войны

МИНСК, 28 января. /ТАСС/. Белоруссия будет добиваться признания и осуждения международным сообществом геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

"Сегодня обнаруживаются новые факты гитлеровской оккупации, речь идет о целенаправленной нацисткой политике геноцида на территории Белоруссии, ее кровавые итоги - истребление более 3 млн жителей Белоруссии. Крайне важно, чтобы собранный массив свидетельств очевидцев военных преступлений и результатов экспертиз и раскопок не лег мертвым грузом на архивные полки, нельзя допустить стирание злодеяний фашистов и их пособников из памяти истории <...> Мы будем добиваться признания и осуждения геноцида белорусского народа на международном уровне", - заявил он.

В этой связи Лукашенко отметил важность и актуальность инициативы Генпрокуратуры по масштабному расследованию преступлений против белорусского народа.

В апреле 2021 года Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Ведомство ставит в рамках международных договоров вопрос о выдаче ряда преступников, которые еще живы, и уже запросила у России, Германии и других стран правовую помощь в расследовании этого дела.