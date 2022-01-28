Лукашенко назвал себя сторонником двух президентских сроков

МИНСК, 28 января. /ТАСС/. Белорусский президент должен находиться на своем посту не более двух сроков. Об этом заявил в пятницу белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая с посланием к народу и парламенту.

"Я сторонник двух сроков президентства", - сказал он.

При этом Лукашенко отметил: "Слава богу, что я не ушел от последних выборов. Помните, я говорил: "Подпишитесь за альтернативных кандидатов". <...> Никого я не гнобил, никого я не сажал, чтобы он не был президентом, ни Виктора Бабарико, никого. Это были жулики. И они там [в заключении] находятся, потому что были жуликами. Им было предложено: деньги верните, наворованное отдайте. Так они еще до сих пор советуются: вернуть или не вернуть".

По его мнению, два срока для президента Белоруссии достаточно, "потому что это очень тяжелая ноша".

"Если они навяжут нам войнушку, какие выборы, куда я денусь? Я возьму в руки пулемет и пойду впереди", - добавил он.

По словам Лукашенко, белорусский народ на предстоящем конституционном референдуме даст оценку деятельности властных структур в стране.

"Проведем мы этот референдум, мы дадим возможность народу высказать свое мнение, пусть он определит свою судьбу, как будем жить дальше. Из результатов референдума мы увидим действительно "Саша - три процента" или там еще чего-то, да и вы увидите свою работу. Это будет оценка нам", - сказал он.