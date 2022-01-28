ГБР Украины заявило о попытке Порошенко сорвать расследование дела о госизмене

"С огорчением воспринимаем слова адвоката Петра Порошенко о том, что его подзащитный "не будет сотрудничать со следствием". Следовательно, приходится констатировать, что мера пресечения Порошенко в виде личного обязательства слишком снисходительна. Становится все более очевидно, что Порошенко хочет сорвать следствие и только политизирует процесс", - отмечается в сообщении.

ГБР напоминает Порошенко, что 19 января Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения, обязывающую сдать документы, дающие право выезда за границу; прибывать по каждому требованию прокурора, следственного судьи, суда в орган досудебного расследования; не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда; сообщать следователю, прокурору или суду об изменении места жительства и (или) работы. "Хотим отметить, что любой подозреваемый, даже если это народный избранник, в любом уголовном производстве не может определять количество допросов и процессуальных действий, которые нужно провести во время расследования. Статус народного депутата не дает права игнорировать Уголовный процессуальный кодекс", - отмечается в сообщении.

Госбюро подчеркивает, что участие в процессуальных действиях является обязанностью Порошенко. "Именно закон определяет, что у него есть определенные обязанности, которые он должен выполнять, а не руководствоваться личными желаниями на этот счет", - заявило ГБР, призвав команду Порошенко "не манипулировать информацией и не распространять фейки". ГБР считает, что "было бы достойным для Порошенко не прятаться, не убегать от процессуальных действий, а принимать полноценное участие в них". "Напоминаем, что в следующий раз следователь ждет экс-президента 31 января в 11:00 (12:00 мск)", - указали в бюро.