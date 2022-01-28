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Кризис на Украине

Шрёдер выступил против поставок оружия на Украину

Экс-канцлер Германии убежден, что Россия не собирается нападать на Украину

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998-2005 годах) выступил против поставок оружия на Украину, тем самым поддержав позицию федерального правительства ФРГ по этому вопросу, а также выразил надежду на то, что напряженность на границе Росиии с Украиной снизится. Об этом он заявил в пятницу в своем подкасте Agenda.

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"Я очень надеюсь, что бряцание оружием на Украине наконец прекратится", - отметил Шрёдер. При этом он отверг критику украинской стороны в адрес Берлина в связи с отказом ФРГ поставлять оружие Киеву. "Потому что то, что мне приходится там слышать, в том числе обвинения в адрес Германии из-за разумного отказа поставлять оружие, иногда переходит все рамки", - подчеркнул экс-канцлер Германии.

Вместе с тем Шрёдер убежден в том, что Россия не собирается нападать на Украину. "Я не верю в это. И я не думаю, что российское руководство может [осуществить вторжение] и заинтересовано в военном вмешательстве на Украину", - сказал бывший глава правительства Германии. Кроме того, он считает, что перемещение российских войск вблизи с границей с Украиной является реакцией на маневры НАТО в странах Балтии и в Польше. Оптимальным решением для деэскалации ситуации на границе с Украиной, по мнению Шрёдера, служат дипломатические переговоры с участием России.

Шрёдер также подверг критике тот факт, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед поездкой в Москву совершила визит в Киев. В частности, он назвал это "маленькой провокацией" в адрес России. "Меня удивило, что человек приезжает в Россию, до этого посетив Киев, - отметил Шрёдер. - Что ж, русские, вероятно, приняли это".

Власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, это неоднократно подчеркивали и канцлер Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок. В то же время Берлин находится под сильнейшим давлением партнеров по ЕС, прежде всего Польши и стран Балтии, и США, которые требуют от правительства ФРГ "ясных сигналов" в направлении Москвы. Некоторые представители Украины и вовсе обвинили Германию в "предательстве друзей".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
УкраинаГерманияКризис на УкраинеШрёдер, Герхард
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