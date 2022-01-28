Глава Пентагона заявил о доставке новой партии военной помощи на Украину

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Новая партия военной помощи США была доставлена в пятницу на Украину. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая перед журналистами в Пентагоне.

"В декабре [прошлого года] президент [США Джо] Байден одобрил дополнительную военную помощь [Украине] на сумму 200 млн долларов, которая включает дополнительные [комплексы] Javelin ("Джавелин") и другие противотанковые вооружения, гранатометы, большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и другого оборудования", - указал Остин. "Эти поставки продолжаются. Очередная партия была доставлена сегодня", - заявил он.