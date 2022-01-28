ЕС сожалеет о решении России запретить въезд некоторым представителям союза

ТАСС, 28 января. Европейский союз сожалеет о решении России запретить въезд ряду представителей союза. Об этом в пятницу заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Европейский союз выражает сожаление в связи с объявленным в пятницу решением российских властей запретить въезд в Россию ряду представителей стран - членов и институтов ЕС", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС.

Этот шаг лишен правового обоснования, отмечается в заявлении.

"Тем самым Россия продолжает нагнетать напряженность в Европе вместо того, чтобы содействовать ее деэскалации", - считают в союзе.

Ранее в пятницу в МИД РФ сообщили о решении расширить ответный список представителей стран - членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию России. Как рассказали в дипведомстве, в черный список вошли руководители европейских ЧВК, действующих в различных регионах мира, а также представители силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран - членов ЕС, несущих персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и "насаждение" мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ.