Медведчук заявил, что не верит словам "о якобы вторжении" России на Украину

КИЕВ, 29 января. /ТАСС/. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук не верит слухам о возможном вторжении России на Украину. Об этом он сказал в субботу в эфире телеканала UkrLive .

"Потому что когда мы говорим по поводу вторжения, а это вы правильно сказали в начале нашей беседы, о том, что вторжение сегодня стало популярным словом, наверное, в интернете оно больше всего встречается - "вторжение", "вторжение". Мы то понимаем, что речь идет о якобы вторжении российских войск на территорию Украины, и это тема, которая нагнетается. Но, извините, если эта тема реально существует в умах [президента Украины Владимира] Зеленского и окружения, если она представляет опасность, как это они пытались навязать эту точку зрения как мнение наших граждан, так вы ж что-то делайте", - отметил оппозиционный политик.

При этом, отметил Медведчук, власти "не то делают, когда требуют, допустим, введение санкций в отношении России на всех уровнях или когда просят и требуют поставок оружия". "Вы [власть] пытайтесь сделать так, чтобы вторжения не было, если вы верите, что оно может быть. Я, например, во вторжение не верю. Но если вы верите, если вы с этой помощью пытаетесь сегодня посеять панику в Украине среди людей, так вы должны предпринять ответные действия", - подчеркнул Медведчук.

Политик напомнил, что российская сторона предложила Киеву диалог. "И когда господин [Вячеслав] Володин, как председатель Государственной думы, один из руководителей РФ, говорит о том, что "мы готовы к диалогу на уровне депутатов, парламентариев, приезжайте делегацией депутатов, народных депутатов Верховной рады, мы будем встречаться с депутатами Госдумы", что-то это не похоже на политику вторжения, если, как считает Зеленский и его западные партнеры, действительно существует", - отметил Медведчук.

Госдума предлагает диалог

В Госдуме ранее были сформированы группы по взаимодействию с парламентами других стран. Группу по связям с Верховной радой возглавил депутат-единоросс Евгений Попов. В "Парламентской газете" он заявил, что намерен "общаться не только с представителями парламентских партий, но и с непарламентскими политическими силами".

Украинская парламентская партия ОПЗЖ приветствовала формирование в Госдуме группы по связям с Радой и заверила, что "приложит все усилия, чтобы такой диалог шел".

В 2019 году ОПЗЖ выступала с инициативой создания группы дружбы между парламентами, однако под давлением радикальных националистических организаций Верховная рада IX созыва отказалась от этой идеи. Поэтому в ноябре 2019 года в Раде по инициативе партии было создано межфракционное депутатское объединение "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина Россия Германия Франция". 24 декабря 2019 года руководитель межфракционного депутатского объединения, председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, а 10 марта 2020 года состоялась встреча делегации фракции ОПЗЖ с руководством Госдумы, главами парламентских фракций и руководством профильных комитетов для обсуждения инициатив по мирному урегулированию конфликта в Донбассе и выполнению минских соглашений.