Токаев заявил, что думает над реформированием парламентской системы Казахстана

НУР-СУЛТАН, 29 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что серьезно думает над реформированием парламентской и партийной систем страны.

"Я могу сказать, что серьезно думаю над реформированием парламентской системы в нашей стране и, конечно же, партийной системы. Как глава государства, я об этом сказал 28 января на съезде партии ["Нур Отан"] , считаю, что я должен стоять несколько выше всех общественно-партийных и политических структур, служить неким магнитом, чтобы привести различные общественно-политические силы к единому знаменателю", - сказал Токаев в интервью республиканскому телеканалу "Хабар-24", показанном в субботу. Он отметил, что в нижней палате парламента должно быть несколько сильных партий.

По его словам, в парламенте Казахстана должно быть несколько сильных партий, необходимо воспитывать политических деятелей.