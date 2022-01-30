Эксперт: США нагнетают ситуацию вокруг Украины, чтобы заставить Киев выполнить "Минск-2"

КИЕВ, 30 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты нагнетают ситуацию вокруг возможного вторжения РФ на Украину, чтобы склонить Киев к выполнению минских соглашений, и эта ситуация получит свое разрешение в ближайший месяц. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил в воскресенье украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Процессы, которые происходят на Украине, сейчас напоминают сюжет из фильма "Хвост виляет собакой". Соединенные Штаты, нагнетая военную угрозу, говоря постоянно о том, что [президент РФ Владимир] Путин вот-вот нападет, склоняют таким образом Киев к выполнению минских соглашений", - полагает эксперт.

Золотарев отметил, что минские соглашения - единственный международно-правовой документ, который хотя бы на словах принимают все стороны. "Похоже, минские соглашения - это та точка соприкосновения, где совпадают позиции Москвы и Вашингтона относительно того, что они должны быть выполнены как есть, без каких-то трансформаций, - считает он. - Об этом во время своего последнего визита [в Киев] заявил [госсекретарь США] Энтони Блинкен, отвечая на вопрос корреспондента "Голоса Америки" (радиостанция признана в РФ СМИ-иноагентом - прим. ТАСС), и это не случайный был вопрос". Все это, подчеркнул Золотарев, ставит Киев в довольно проблемную ситуацию, "так как власть не хочет и не может выполнить минские соглашения".

В случае согласия Киева их выполнить, по мнению эксперта, на Украине "моментально детонирует острейший политический кризис", "возникнет очень серьезная экономическая, социальная и политическая турбулентность".

Ближайший месяц, полагает Золотарев, "станет решающим в этом вопросе". "Думаю, что станет понятно, что Киев не будет выполнять минские соглашения, что проблема мира находится отнюдь ни в Донецке, Луганске, Москве, а в Киеве, либо нас ждут серьезные политические катаклизмы в стране", - отметил он. Белый дом, обратил внимание политолог, "ничего не теряет от выполнения минских соглашений" и "будет жестко принуждать Киев к их выполнению". "Не трудно понять, что все это может сложиться в идеальный шторм для власти, так как Украина остается инструментов Вашингтона в его геополитической игре", - заключил политолог. Интерес США в плане выполнения "Минска-2" он усмотрел в том, что американскому лидеру Джо Байдену "надо сохранить лицо, показать, что демократы спасли Украину и мир от третьей мировой войны".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Минские соглашения

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.

С 9 января на востоке Украины отмечен рост напряженности, республики Донбасса сообщают, что украинские подразделения ведут обстрелы по всей линии соприкосновения.