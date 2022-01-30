В столице Судана в ходе протестов против военного правления погиб один человек

КАИР, 30 января. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб в суданской столице в ходе массовых акций протеста против военных властей. Об этом говорится в заявлении Центрального комитета врачей Судана, опубликованном в воскресенье на его странице в Facebook.

"В Хартуме в результате смертельного ранения в грудь умер 27-летний Мухаммед Юсеф Исмаил. <...> Те, кто пришел к власти в результате переворота, продолжают совершать преступления против человечности с чрезмерным насилием и кровавыми репрессиями в отношении мирных демонстрантов", - подчеркивается в сообщении.

В воскресенье тысячи суданцев вышли на улицы Хартума и других городов страны на "марш миллионов", требуя гражданского правления. Часть протестующих направилась в сторону расположенного в суданской столице президентского дворца. Для разгона демонстрантов местная полиция использует светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Уже три месяца в Судане не прекращаются волнения, вызванные решением главнокомандующего армией Абдель Фаттаха аль-Бурхана объявить чрезвычайное положение в стране, распустить правительство и возглавляемый им управляющий Суверенный совет. Несмотря на его обещания "защитить переходный период" и организовать выборы в середине 2023 года, протестующие требуют немедленного отстранения армии от управления страной. Посреднические усилия не привели к преодолению разногласий между политическими партиями Судана. В разгар кризиса премьер-министр Абдалла Хамдук ушел в отставку.