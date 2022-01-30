СМИ: команда Пашиняна выдвинет на пост президента министра хай-тек промышленности

ЕРЕВАН, 30 января. /ТАСС/. Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" приняла решение выдвинуть на пост президента страны министра высокотехнологичной промышленности, бывшего мэра Еревана Ваагна Хачатуряна. Об этом в воскресенье написала газета " Армянское время ", которая принадлежит семье главы армянского кабмина.

"Гражданский договор" принял решение выдвинуть кандидатуру Ваагна Хачатуряна на пост президента страны", - отметил источник газеты.

Хачатурян был назначен министром высокотехнологичной промышленности в августе 2021 года. Он по образованию экономист. Хачатурян был мэром Еревана в 1992-1996 годах.

Президент Армении Армен Саркисян заявил о своей отставке 23 января. В случае, если до понедельника он не отзовет свою отставку, то парламент страны автоматически примет ее. После этого будут назначены новые выборы, которые состоятся не раньше чем через 25 дней и не позже чем через 35 дней. Поскольку Армения является страной парламентской формы правления, главу государства избирает парламент сроком на семь лет.