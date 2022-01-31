Порошенко отказался давать показания по делу о поставках угля из Донбасса

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Пятый президент Украины, ныне депутат Рады Петр Порошенко в понедельник прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по делу о поставках угля из Донбасса, но заявил, что не намерен сотрудничать со следствием, и отказался давать показания.

"Я точно не собираюсь принимать участие в этом шоу, я не буду давать какие-либо показания, поскольку это очень похоже на сценарий, если бы в 1937 году кого-то призывали сотрудничать с НКВД", - сказал он журналистам перед допросом у здания ГБР.

Экс-президент пробыл в здании Госбюро порядка 15 минут, после чего вышел вместе с адвокатом к журналистам. "Вы видите, это длилось не так долго. Как и было нами анонсировано, был заявлен отказ от дачи каких-либо показаний", - сказал его адвокат Илья Новиков.