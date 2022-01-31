В Буркина-Фасо отложили суд по делу об убийстве президента страны Санкары

"Суд рассмотрел различные доводы и постановил приостановить слушания до момента восстановления в стране действия конституции", - цитирует Меду Agence France-Presse (AFP). По информации агентства, соответствующую просьбу направили адвокаты. Обвинение в убийстве Санкары выдвинуто против 14 лиц, включая бывшего главу государства Блэза Компаоре, который сейчас находится в Кот-д'Ивуаре.

ПРЕТОРИЯ, 31 января. /ТАСС/. Суд в Буркина-Фасо по делу об убийстве почти 35 лет назад президента страны Тома Санкары, начавшийся в минувшем октябре, отложен в понедельник на неопределенное время. Об этом объявил председатель военного трибунала Урбен Меда.

Действие конституции было приостановлено в Буркина-Фасо 24 января текущего года сразу же после захвата военными власти и отстранения избранного президента страны Рока Марка Кристиана Каборе. Возглавивший государственный переворот подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба заявил, что военные вскоре представят график возвращения Буркина-Фасо к конституционному порядку.

Пришедший к власти летом 1983 года в результате военного переворота Тома Санкара был убит 15 октября 1987 года во время проведения заседания совета министров Буркина-Фасо. Одним из руководителей государственного переворота был Блэз Компаоре, занимавший тогда пост министра юстиции.

На момент своей гибели Санкара был одним из самых популярных левых политических деятелей Африки. Он призывал страны континента не выплачивать задолженность западным странам и бороться против глобализма. Захвативший власть Компаоре находился на посту президента Буркина-Фасо с октября 1987 по октябрь 2014 год. Он был вынужден уйти в отставку в результате крупных выступлений народных масс и потери поддержки со стороны военных. Компаоре бежал из страны. В ходе последовавших затем президентских выборов победу одержал Каборе. Он был переизбран на второй срок в 2020 году.