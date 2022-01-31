{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Турция заявила, что Конвенция Монтрё останется в силе в свете напряженности вокруг Украины

АНКАРА, 31 января. /ТАСС/. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар в понедельник заверил, что его страна будет в полной мере соблюдать положения Конвенции Монтрё о статусе проливов на фоне напряженности вокруг Украины. По его словам, Анкара также продолжит контакты с Москвой и Киевом для нормализации отношений между ними.

"Статус проливов (правила прохода кораблей черноморских и нечерноморских стран - прим. ТАСС), который установлен конвенцией, приносит пользу всем сторонам. В нынешних условиях и речи не идет о том, чтобы отказываться от этой конвенции. Что касается черноморского диалога, то Турция делает все, что должна. Мы продолжим наш диалог с Россией и Украиной и будем выполнять обязательства перед НАТО", - цитирует министра телеканал ТРТ.

Источник: созыв заседания по Украине поддержали не все члены СБ ООН
Собеседник агентства не уточнил, кто именно выступил против
Читать полностью