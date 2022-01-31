Пражский град заинтересовался утечкой в СМИ секретной информации об инциденте во Врбетице

ПРАГА, 31 января. /ТАСС/. Администрация президента Чехии Милоша Земана выступила в понедельник с заявлением в связи с расследованием дела о взрывах на военных складах в деревне Врбетице (восток страны), в котором поставлен вопрос, каким образом происходит утечка секретной информации об инциденте в СМИ. Документ выложен на сайте Пражского града.

"Кто стоит за целенаправленной утечкой секретной информации в СМИ, которая ставит под угрозу расследование врбетицкого дела? Как стало возможно, что некоторые журналисты получили секретную информацию о подозрениях по делу Врбетице не только перед состоявшейся 17 апреля 2021 года пресс-конференцией премьер-министра [Чехии] и министра внутренних дел [республики, на которой оно было предано огласке и выдвинуты обвинения в адрес РФ], но и ранее - еще до 7 апреля 2021 года, когда Служба безопасности и информации (контрразведка) направила документ президенту республики? ", - отмечается в заявлении Пражского града.

Это заявление стало ответом Пражского града на усиливающийся в Чехии скандал после того, как в субботу местные СМИ со ссылкой на полицию выступили с утверждением, что администрация президента случайно уничтожила секретный отчет контрразведки об инциденте во Врбетице. В заявлении говорится, что сотрудники аппарата главы государства не допустили никаких нарушений, так как данный документ нес наинизший гриф секретности. Он не относился к числу подлежащих длительному хранению. Никто из неимеющих доступа к работе с секретной документацией с ним не был ознакомлен.

Кроме того, президентская администрация проинформировала, что контрразведка направила в ее адрес отчет с нарушением установленных процедур при доставке столь важных документов. Он, в частности, не был снабжен грифом "немедленно передать президенту". Поэтому глава государства с ним ознакомился только через несколько дней.

Требования расследовать аспекты уничтожения отчета

Между тем депутаты парламента Чехии намерены прояснить детали уничтожения этого отчета в Пражском граде. Расследовать обстоятельства его ликвидации намерены, в частности, члены комитета по вопросам безопасности Палаты депутатов (нижней палаты) парламента республики. Спикер нижней палаты Маркета Пекарова-Адамова потребовала от полиции внести ясность в данный вопрос. По ее словам, необходимо выяснить, не были ли нарушены законы страны президентской администрацией, глава которой Вратислав Минарж лишен доступа к работе с секретной документацией.

В 2014 году произошли взрывы на двух военных складах в деревне Врбетице. Первый из них прогремел 16 октября, тогда взорвалось 50 тонн боеприпасов. Погибли два сотрудника компании Imex Group, которая арендовала склад. Второй взрыв произошел 3 декабря того же года на складе, где хранилось 13 тонн взрывчатых веществ. Объект также был арендован Imex Group и находился в 1,2 км от складского помещения, уничтоженного взрывом в октябре. Была произведена экстренная эвакуация 430 человек - жителей Врбетице и других сел.

Обострение отношений с РФ

Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля 2021 года, когда власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб.

МИД РФ выразил Чехии решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата. 14 мая 2021 года на официальном портале правовой информации был опубликован утвержденный российским правительством перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только США и Чехия.