Вице-спикер парламента Армении Аршакян стал врио главы законодательного органа

ЕРЕВАН, 1 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян стал исполняющим обязанности председателя законодательного органа республики после того, как спикер Ален Симонян временно приступил к исполнению обязанностей президента после отставки главы государства Армена Саркисяна. Об этом во вторник сообщила пресс-служба парламента Армении.

"Согласно части 4-й статьи 6-й части регламента Национального собрания (парламент - прим. ТАСС), с момента опубликования протокола о прекращении полномочий президента республики Армена Саркисяна до вступления в должность новоизбранного президента обязанности председателя Национального собрания будет исполнять вице-спикер Акоп Аршакян", - отмечается в сообщении пресс-службы парламента.

Во вторник утром спикер парламента Армении Ален Симонян после завершения семидневного срока подписал заявление об отставке Саркисяна, которое он представил 23 января. Согласно конституции страны, до выборов нового президента его обязанности будет исполнять спикер парламента.

В воскресенье онлайн-версия газеты "Армянское время", которая принадлежит семье главы армянского кабмина Никола Пашиняна, сообщила, что правящая партия "Гражданский договор" приняла решение выдвинуть на пост президента страны министра высокотехнологичной промышленности, бывшего мэра Еревана Ваагна Хачатуряна. В понедельник на брифинге Хачатурян отказался комментировать публикации в СМИ и призвал подождать до официального прекращения полномочий Саркисяна. Хачатурян был назначен министром высокотехнологичной промышленности в августе 2021 года. По образованию он экономист, в 1992-1996 гг. был мэром Еревана.

Новые выборы президента должны состоятся не раньше чем через 25 дней и не позже чем через 35 дней со дня принятия отставки главы республики. Поскольку Армения является страной парламентской формы правления, президента избирает парламент сроком на семь лет. Кандидатуры выдвигают парламентские фракции. В действующем составе парламента республики, который был сформирован по результатам внеочередных выборов 20 июня 2021 года, 107 депутатов. Большинство мест (71 мандат) у партии Пашиняна "Гражданский договор", у оппозиционных "Армении" и "Честь имею" - 29 и шесть соответственно.