Спикер парламента Армении подписал заявление об отставке Саркисяна

ЕРЕВАН, 1 февраля. /ТАСС/. Спикер парламента Армении Ален Симонян во вторник утром после завершения семидневного срока подписал заявление об отставке президента Армена Саркисяна, которое тот подал 23 января. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте законодательного органа страны.

"Принимая в основу заявление президента республики об отставке и руководствуясь статьей 142 Конституции и требованиями пункта 2 части 1 статьи 147 регламента Национального собрания (парламента - прим. ТАСС), считать полномочия президента Республики Армена Саркисяна прекращенными", - говорится в заявлении Симоняна.

В воскресенье газета "Армянское время", которая принадлежит семье главы армянского кабмина Никола Пашиняна, сообщила, что правящая партия "Гражданский договор" приняла решение выдвинуть на пост президента страны министра высокотехнологичной промышленности, бывшего мэра Еревана Ваагна Хачатуряна. В понедельник на брифинге Хачатурян отказался комментировать публикации в СМИ и призвал подождать до официального прекращения полномочий Саркисяна. Хачатурян был назначен министром высокотехнологичной промышленности в августе 2021 года. По образованию он экономист, в 1992-1996 годы был мэром Еревана.

Согласно конституции страны, до выборов нового президента его обязанности будет исполнять спикер парламента. Новые выборы должны состоятся не раньше чем через 25 дней и не позже чем через 35 дней со дня принятия отставки главы республики. Поскольку Армения является страной парламентской формы правления, президента избирает парламент сроком на семь лет. Кандидатуры выдвигают парламентские фракции. В действующем составе парламента республики, который был сформирован по результатам внеочередных выборов 20 июня 2021 года, 107 депутатов. Большинство мест (71 мандат) у партии Пашиняна "Гражданский договор", у оппозиционных "Армении" и "Честь имею" - 29 и 6 соответственно.