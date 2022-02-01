Госдеп: Блинкен заявил Лаврову о готовности США к серьезной дипломатической работе с РФ

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову о готовности Вашингтона к серьезной дипломатической работе с Москвой на взаимной основе. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Госсекретарь дал ясно понять министру Лаврову, что мы готовы взаимодействовать с Российской Федерацией на серьезном дипломатическом уровне", - сказал он. "Мы готовы к этому", - добавил Прайс.

Вашингтон полагает, что Россия готовит ответ на заявления США относительно предложений по безопасности, отметили в Госдепе. США открыты для новых контактов Путина и Байдена, но это будет зависеть от дальнейшего развития событий, заявили в ведомстве.

Диалог между президентами

Как заявил Прайс, Вашингтон готов к новым контактам между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, но все будет зависеть от дальнейшего развития событий.

"Мы остаемся открытыми и согласны на очередное взаимодействие на уровне лидеров между президентом Байденом и президентом Путиным, - сказал он. - Но это будет зависеть от того, где мы окажемся после следующего шага".

Ответ по безопасности

США полагают, что Москва готовит ответ на заявления Вашингтона относительно предложений по безопасности, сообщил Прайс.

"Мы знаем, что официальный ответ от РФ [на письменные ответы США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности] последует, мы слышали это сегодня от министра [иностранных дел России Сергея] Лаврова", - сказал он.

