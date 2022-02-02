Столтенберг приветствовал решение США направить дополнительные силы в Европу

БРЮССЕЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение США направить дополнительные силы в Германию, Польшу и Румынию, выделить 8,5 тыс. человек для сил реагирования НАТО и передать под командование альянса авианосную группу в Средиземном море. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении генсека НАТО.

"Я приветствую решение США развернуть дополнительные силы в Германии, Польше и Румынии, усиливая способности НАТО к сдерживанию и обороне. Эти силы дополнят другие недавние усилия США для общей обороны, включая выделение 8,5 тыс. человек для Сил реагирования НАТО и передачу под командование НАТО авианосной группы и авианосца Harry Truman в Средиземном море", - говорится в заявлении.

Он подчеркнул, что "другие страны альянса также предоставляют свои силы для НАТО на земле, на воде и в воздухе". По его словам, альянс повысил готовность своих Сил реагирования и обдумывает возможность развертывания дополнительных боевых групп на юго-востоке. Столтенберг считает развертывание новых сил НАТО близ границ России "оборонительным и пропорциональным", и эта мера "посылает сигнал, что альянс сделает все необходимое для защиты всех стран-членов".

Власти США в среду объявили о переброске дополнительных воинских подразделений в Румынию, Польшу и Германию. Как пояснили в Пентагоне, около тысячи американских военных будут направлены в Румынию из Германии, еще около 2 тыс. военнослужащих будут переброшены в Европу из США.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.