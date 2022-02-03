Шольц сообщил, что не планирует посещать Олимпийские игры в Пекине

БЕРЛИН, 3 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что не планирует посещать зимние Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля.

США и союзники против пекинской Олимпиады: что известно про бойкот?

"У меня нет планов такой поездки, - сказал он в среду вечером в интервью телеканалу ZDF. - Поэтому нельзя предположить, что я внезапно появлюсь там и скажу: "Привет, вот я".

На протяжении многих недель глава правительства Германии отказывался отвечать на вопрос, отправится ли он на Олимпийские игры в Китай. Традиционно такие крупные спортивные мероприятия, как Олимпиады, посещает либо канцлер ФРГ, либо глава МИД.

Церемония открытия Олимпийских игр пройдет 4 февраля. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США приняли решение устроить дипломатический бойкот этих Игр. Она подтвердила, что Вашингтон уведомил об этом союзников и партнеров за рубежом, оставив за ними право самостоятельно принимать решения относительно участия или неучастия в мероприятиях в Китае по случаю Олимпиады.

Поводом для призывов бойкотировать зимние Игры, с которыми ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран, стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.