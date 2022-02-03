Эксперты в докладе для ЦРУ объяснили "гаванский синдром"

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Группа экспертов, подготовивших для Центрального разведывательного управления (ЦРУ) доклад о причинах возникновения "гаванского синдрома", пришла к выводу, что возможным объяснением этого феномена могло быть воздействие "пульсирующей энергии электромагнитных волн". Документ, суммирующий выводы экспертов, опубликовал в среду на своем сайте офис директора Национальной разведки США.

"Пульсирующая энергия электромагнитных волн, в особенности в радиодиапазоне, вполне убедительно объясняет основные характеристики, хотя существуют и пробелы в данных", - говорится в тексте. Другой версией, изложенной в докладе, является воздействие ультразвука. Однако, как отмечают эксперты, это возможно лишь "при сценарии, когда источник [ультразвука] находится вблизи от цели".

Авторы доклада не рассматривали вопрос о том, могли ли конкретные лица стоять за применением подобной энергии против американских госслужащих. "Группа специалистов не изучала вопросы, касающиеся установления причастности к аномальным медицинским инцидентам какого-то действующего лица, в том числе не изучала вопрос о том, может ли за этим стоять какое-то иностранное действующее лицо", - говорится в тексте.

Доклад для ЦРУ подготовили специалисты в области медицины, ученые и инженеры, которым американские власти предоставили доступ к засекреченной информации об инцидентах, связанных с "гаванским синдромом".

Ранее ЦРУ подготовило собственный документ с анализом разведданных по этой теме. Как сообщал телеканал NBC со ссылкой на шесть источников, в управлении пришли к выводу, что данный феномен не является составной частью длительной операции противника против американских дипломатов и разведчиков. ЦРУ не исключает версии причастности иностранных граждан, включая случаи, когда проявления синдрома были впервые зафиксированы в Гаване в 2016 году. Однако в сотнях других случаев существовали правдоподобные альтернативные объяснения феномена. Источники телеканала заявили, что многие жертвы "гаванского синдрома" выразили разочарование итогами расследования ЦРУ.