"Акустические атаки" или стрекот сверчков? Что нужно знать о "гаванском синдроме"

Так называют аномальные инциденты со здоровьем, которые испытывают американские дипломаты и разведчики, а также члены их семей.

Это головокружение, тошнота, мигрень, головные боли и проблемы со слухом — так американские СМИ описывают этот недуг. К настоящему моменту признаки "гаванского синдрома" выявили почти у 200 госслужащих США и их близких. Помимо вышеперечисленных симптомов, у некоторых "заболевших" также наблюдаются повреждения головного мозга.

В качестве одной из причин синдрома власти США считают прицельную атаку на своих дипломатов с использованием звукового оружия и воздействием "направленной энергии". В печати это также называли "акустическими атаками".

Между тем, как упомянула вскользь в конце сентября газета The Washington Post, Федеральное бюро расследований (ФБР) якобы пришло к выводу, что подобные недомогания имеют психическое, а не физическое происхождение. О том, что ФБР сделало такой вывод, публично так и не сообщалось.