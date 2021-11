"Акустические атаки" или стрекот сверчков? Что нужно знать о "гаванском синдроме"

В американской прессе загадочные инциденты объясняли разными теориями. Среди них:

• Акустическое оружие. CNN приводит в качестве примера прибор под названием "Москит", производящий высокочастотный звук, и акустические устройства дальнего действия, с помощью которых разгоняют протестующих.

• Шпионское оборудование. Подслушивающее устройство может быть источником звуковых волн, опасных для здоровья человека.

• Цикады. Кубинские эксперты проанализировали три аудиозаписи с шумом, который, как утверждает американская сторона, нанес вред здоровью дипломатов. "Звуки на этих записях были очень похожи на звуки, которые издают некоторые виды насекомых, в частности сверчки и цикады. Эти насекомые встречаются на всей территории Кубы. Они были обнаружены и вблизи мест проживания американских дипломатов", — сообщили они.

• Это некий токсин или массовая истерия. Такие версии приводит The New York Times. По данным The Atlantic, некоторые кубинские ученые также предполагали, что болезнь американцев носит психосоматический характер.