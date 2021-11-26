"Акустические атаки" или стрекот сверчков? Что нужно знать о "гаванском синдроме"

Как сообщила газета The Washington Post, побывавший недавно в Москве глава ЦРУ Уильям Бернс якобы предупредил власти РФ о последствиях, если они причастны к инцидентам с так называемым гаванским синдромом. В Кремле заявили, что Бернс не обсуждал этот вопрос с политическими собеседниками, но подчеркнули, что Россия не имеет к "гаванскому синдрому" никакого отношения.
Что такое "гаванский синдром"
Так называют аномальные инциденты со здоровьем, которые испытывают американские дипломаты и разведчики, а также члены их семей.
Это головокружение, тошнота, мигрень, головные боли и проблемы со слухом — так американские СМИ описывают этот недуг. К настоящему моменту признаки "гаванского синдрома" выявили почти у 200 госслужащих США и их близких. Помимо вышеперечисленных симптомов, у некоторых "заболевших" также наблюдаются повреждения головного мозга.
В качестве одной из причин синдрома власти США считают прицельную атаку на своих дипломатов с использованием звукового оружия и воздействием "направленной энергии". В печати это также называли "акустическими атаками".
Между тем, как упомянула вскользь в конце сентября газета The Washington Post, Федеральное бюро расследований (ФБР) якобы пришло к выводу, что подобные недомогания имеют психическое, а не физическое происхождение. О том, что ФБР сделало такой вывод, публично так и не сообщалось.
Почему синдром называют гаванским
Впервые именно на Кубе дипломаты США заговорили о неизвестном синдроме. Как утверждала предыдущая вашингтонская администрация, в результате "акустических атак" в Гаване в конце 2016 года пострадали более 40 американских дипломатов. На проблемы со здоровьем также жаловались и их канадские коллеги.
Власти Соединенных Штатов возложили ответственность за эти инциденты на Кубу. В сентябре 2017 года США отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а штат американской дипломатической миссии на острове сократили на 15 человек.
Гавана неоднократно отвергала все обвинения. Кубинские власти усилили охрану американского диппредставительства и заявили о готовности сотрудничать с властями США для прояснения сложившейся ситуации.
В октябре 2017 года кубинские эксперты предположили, что Соединенные Штаты могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.
Где еще "заражались" этим недугом
В последующие годы появились сообщения о том, что неизвестному воздействию госслужащие США подвергались и в ряде других стран.
Весной 2018 года в Соединенных Штатах появились сообщения о том, что под "акустической атакой" мог оказаться сотрудник консульства в Гуанчжоу (Китай). Признаки "гаванского синдрома" фиксировали в посольстве США в Колумбии.
Похожие инциденты расследовали в Германии, Австрии и даже в окрестностях Вашингтона и Майами. Как сообщала газета The Wall Street Journal, из-за угрозы атак ЦРУ якобы отзывало своего резидента из Сербии. Весной издание Politico писало про загадочные атаки с использованием направленной энергии на военнослужащих США в Сирии.
В августе 2021 года американское посольство в Ханое сообщило о задержке вылета вице-президента США Камалы Харрис из Сингапура во Вьетнам. Рейс отложили на фоне появления информации о том, что там недавно мог произойти "аномальный инцидент, связанный со здоровьем". Журналист телекомпании NBC Джош Ледерман утверждал у себя в Twitter со ссылкой на источники, что по меньшей мере двое американских госслужащих в Ханое испытывали симптомы "гаванского синдрома".
Что это может быть
В американской прессе загадочные инциденты объясняли разными теориями. Среди них:
• Акустическое оружие. CNN приводит в качестве примера прибор под названием "Москит", производящий высокочастотный звук, и акустические устройства дальнего действия, с помощью которых разгоняют протестующих.
• Шпионское оборудование. Подслушивающее устройство может быть источником звуковых волн, опасных для здоровья человека.
• Цикады. Кубинские эксперты проанализировали три аудиозаписи с шумом, который, как утверждает американская сторона, нанес вред здоровью дипломатов. "Звуки на этих записях были очень похожи на звуки, которые издают некоторые виды насекомых, в частности сверчки и цикады. Эти насекомые встречаются на всей территории Кубы. Они были обнаружены и вблизи мест проживания американских дипломатов", — сообщили они.
• Это некий токсин или массовая истерия. Такие версии приводит The New York Times. По данным The Atlantic, некоторые кубинские ученые также предполагали, что болезнь американцев носит психосоматический характер.
Что говорят в Вашингтоне
Американские спецслужбы до сих пор так и не установили причины "гаванского синдрома". В конце июля президент Джо Байден, выступая перед сотрудниками аппарата директора Национальной разведки США, сообщил о попытках найти объяснение проблем со здоровьем, которые возникают у американских госслужащих.
Осенью он подписал указ о выделении материальной помощи пострадавшим от таких инцидентов. Ее распределение доверили специально созданной для этих целей рабочей группе в структуре Госдепа. Также в дипведомстве появилось подразделение, которое будет координировать ответ Вашингтона на потенциальные атаки.
Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома все чаще посвящает "гаванскому синдрому" встречи на высоком уровне, вопрос изучает специальный комитет по разведке Сената Конгресса.
Делом также занимается ЦРУ, где расследование координирует оперативный сотрудник, "сыгравший центральную роль в успешной охоте за [международным террористом Усамой] бен Ладеном".
Дмитрий Беляев