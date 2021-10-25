Госдеп в 2018 году допустил, что "гаванский синдром" вызван "направленной энергией"

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Руководство Госдепартамента США еще в середине 2018 года решило, что симптомы так называемого гаванского синдрома могут быть связаны с воздействием "направленной энергии", но уведомило об этом Конгресс лишь через почти два года. Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник в электронной версии газеты Politico.

По сведениям издания, в середине 2018 года внешнеполитическое ведомство США проводило внутренние проверки. Во время проверок за пределами США лиц, у которых якобы были выявлены данные симптомы, обследовали, чтобы определить, подвергались ли они воздействию "направленной энергии". Журналисты газеты ознакомились с документами, касающимися двух таких человек. Им было предписано незамедлительно вернуться в США.

Один из них - это сотрудник Госдепартамента Марк Ленци. Он якобы получил повреждения головного мозга во время работы в Китае в конце 2017 года. "Ленци обвинил Госдепартамент в сокрытии причин заболеваний у него и других дипломатов, а также в утаивании информации от Конгресса", - говорится в материале. Как отмечает "Политико", ведомство лишь в начале 2021 года уведомило американских законодателей о проверках на предмет свидетельств воздействия "направленной энергии".

Как говорится в публикации, Ленци настаивает на том, что в Госдепартаменте в отношении него приняли меры за публичные заявления о проверках и за сотрудничество с членами Конгресса США, которые проводили свое разбирательство. Законодатели устанавливали, допустило ли внешнеполитическое ведомство США какие-либо нарушения, реагируя на сообщения о "гаванском синдроме". Он, согласно оценкам газеты, выявлен в США примерно у 200 человек. Данные лица страдают в том числе от сильной головной боли, у некоторых были выявлены повреждения мозга.

В конце июля президент США Джо Байден, выступая перед сотрудниками аппарата директора Национальной разведки США, информировал о попытках установить причину возникновения синдрома у американских госслужащих. В США СМИ и официальные лица обычно объясняют синдром некими "акустическими атаками", а в последнее время - воздействием "направленной энергии".

"Акустические атаки" или стрекот сверчков?

Предыдущая вашингтонская администрация утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 дипломатов США. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. В сентябре 2017 года США отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек численность ее дипломатической миссии в Вашингтоне.

Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.

Директор ЦРУ США Уильям Бернс признал в интервью американскому Национальному общественному радио 22 июля, что причина недомоганий, названных "гаванским синдромом", не установлена. Он утверждал, что не исключает причастности России к предположительно имевшим место атакам на сотрудников разведки и госслужащих США.