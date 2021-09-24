WP: власти США отозвали резидента ЦРУ в Вене из-за критики по "гаванскому синдрому"

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Центральное разведывательное управления (ЦРУ) США отозвало своего резидента в столице Австрии из-за недовольства его (или ее) действиями в рамках расследования случаев так называемого гаванского синдрома среди американских госслужащих в Вене. Об этом сообщила в четверг вечером в своей электронной версии газета The Washington Post.

По ее свидетельству, ведомство в Лэнгли сочло недостаточными усилия резидента, направленные на расследование растущего числа случаев предполагаемого "гаванского синдрома" в Вене. На появление этого синдрома, согласно изложенным газетой данным, жаловались в Вене в последнее время десятки граждан США из числа госслужащих, в том числе их дети.