Байден и Макрон обсудили наращивание Россией сил на границе с Украиной

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден провел в среду телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном и обсудил с ним ситуацию вокруг Украины, а также дипломатическое взаимодействие с РФ и потенциальные санкции против Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Ответ НАТО и США на предложения России по безопасности.

Ответ НАТО и США на предложения России по безопасности. Полный текст

"Президент Джо Байден поговорил сегодня с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на тему продолжающегося наращивания Россией военных сил на границах с Украиной", - отмечается в тексте.

Подчеркивается, что лидеры обсудили "текущую координацию как по дипломатическому взаимодействию, так и по подготовке к созданию быстрых и серьезных экономических издержек для России в случае, если она осуществит дальнейшее вторжение на Украину".