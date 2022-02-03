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Байден и Макрон обсудили наращивание Россией сил на границе с Украиной

Президенты США и Франции также затронули тему введения потенциальных санкций против РФ

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден провел в среду телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном и обсудил с ним ситуацию вокруг Украины, а также дипломатическое взаимодействие с РФ и потенциальные санкции против Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

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"Президент Джо Байден поговорил сегодня с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на тему продолжающегося наращивания Россией военных сил на границах с Украиной", - отмечается в тексте.

Подчеркивается, что лидеры обсудили "текущую координацию как по дипломатическому взаимодействию, так и по подготовке к созданию быстрых и серьезных экономических издержек для России в случае, если она осуществит дальнейшее вторжение на Украину".

Теги
УкраинаСШАРоссияФранцияБайден, ДжоМакрон, Эмманюэль
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