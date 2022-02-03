Польша надеется на прибытие дополнительных солдат США в ближайшие недели

ВАРШАВА, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Польши рассчитывают на то, что дополнительные подразделения американских солдат, которые Пентагон решил отправить в Восточную Европу, прибудут в республику в течение ближайших недель. Об этом заявил в четверг в эфире Польского радио заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач.

"Инфраструктура в Польше готова. Американские солдаты много лет здесь дислоцированы. Благодаря этому новые подразделения можно высылать в срочном режиме, быстро", - указал он. "Мы стремимся к тому, чтобы эти подразделения как можно скорее попали в Польшу. Ситуация быстро и динамично меняется на востоке от наших границ. Скорее мы говорим о неделях, чем месяцах", - добавил Пшидач.

"Решение о размещении новых американских подразделений - хорошее решение, которое мы в Варшаве встречаем с удовлетворением. Мы стремились к размещению дополнительных американских войск в регионе", - сказал замглавы МИД.

"Думаю, что это политический сигнал, который будет проанализирован в Москве, потому что он показывает, какой подход США к этой ситуации реализуется", - заключил он.

Новые войска США

Власти США в среду объявили о переброске дополнительных воинских подразделений в Румынию, Польшу и Германию. Как пояснили в Пентагоне, около тысячи американских военных будут направлены в Румынию из Германии, еще около 2 тыс. военнослужащих будут переброшены в Европу из США. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби информировал, что они не будут принимать никакого участия в потенциально возможных боевых действиях на Украине, а будут обеспечивать надежную оборону союзников по НАТО.

Польское правительство после объявления американской администрации информировало, что США перебросят в Польшу 1,7 тыс. своих солдат. Это решение в Варшаве было встречено с большим энтузиазмом. В настоящее время в Польше размещены около 5 тыс. военнослужащих США.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.