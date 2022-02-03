В МИД ДНР заявили, что Киев находится в "вымышленной реальности"

ДОНЕЦК, 3 февраля. /ТАСС/. Украинские власти находятся "в своей вымышленной реальности", где нет законов и правил. Об этом в четверг заявила полпред Донецкой народной республики (ДНР) на минских переговорах, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об особом статусе Донбасса.

"Власти Украины продолжают находиться в своей вымышленной реальности, в которой отсутствуют объективные законы и правила, зато все подчиняется принципу "как мы сказали, так и будет". Господину [министру иностранных дел Украины Дмитрию] Кулебе и его коллегам в правительстве и парламенте уже давно пора понять, что их желания или нежелания, мнения, позиции и прочие "хотелки" не имеют никакого значения, если их не обсуждать и не согласовывать со второй стороной конфликта - республиками [Донбасса]", - сказала она Донецкому агентству новостей.

По словам Никоноровой, необходимость согласования с ДНР и Луганской народной республикой (ЛНР) как аспектов особого статуса, включая соответствующие поправки в Конституцию Украины, так и всех без исключения вопросов будущего Донбасса закреплена и в комплексе мер по выполнению минских соглашений, и в коммюнике по итогам саммита "нормандской четверки" в 2019 году. "Именно требования этих документов "высечены в камне", а все высказывания украинских представителей, где они пытаются в собственной манере интерпретировать взятые на себя обязательства, не имеют ни малейшего смысла", - указала глава МИД ДНР.

Она отметила, что "любая самодеятельность Киева противоречит букве и духу минских соглашений и, следовательно, означает не выполнение, а саботаж Украиной своих обязательств".

Кулеба в опубликованном в среду интервью польской газете "Речь Посполита" исключил предоставление Донбассу особого статуса и права вето. Он заявил, что ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения, так как "это высечено на камне" и "никакого особого статуса, как это представляет Россия, никакого права вето не будет".

Минские соглашения

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение на основе диалога с представителями ДНР и ЛНР глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако переговорный процесс фактически зашел в тупик из-за отказа Киева выполнять "политические пункты" минских соглашений. В частности, Киев отказывается от прямого диалога с ДНР и ЛНР, выступает против закрепления в конституции особого статуса региона, а также требует передать под контроль Киева участок границы с Россией в Донбассе до выполнения политической части соглашений. Следуя же девятому пункту комплекса мер по воплощению в жизнь минских соглашений, восстановление полного контроля над государственной границей должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться только после всеобъемлющего политического урегулирования.