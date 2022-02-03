Пашинян заявил, что выборы президента Армении пройдут в марте

ЕРЕВАН, 3 февраля. /ТАСС/. Выборы нового президента Армении состоятся в марте. Об этом в четверг на заседании правительства заявил премьер-министр республики Никол Пашинян и уточнил, что кандидат от правящей партии - министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатурян - пользуется его полной поддержкой.

"65 депутатов парламента Армении выдвинули кандидатуру Ваагна Хачатуряна на пост президента страны, что означает, что Хачатурян будет избран на эту должность. Я надеюсь, господин Хачатурян, до выборов, которые пройдут в марте, вы будете полностью исполнять свои обязанности на посту министра высокотехнологичной промышленности", - отметил он. Ваагн Хачатурян был назначен в августе 2021 года. По образованию он экономист, в 1992-1996 годах был мэром Еревана.

По словам Пашиняна, поскольку вся фракция его партии "Гражданский договор" будет голосовать за кандидатуру Хачатуряна, "есть уверенность, что по крайней мере во втором туре будет избранный президент".

Во вторник "Гражданский договор" выдвинул на пост президента кандидатуру Хачатуряна, после того как спикер парламента Армении Ален Симонян по завершении предусмотренного законом семидневного ожидания подписал заявление об отставке экс-президента Саркисяна. Согласно конституции страны, до выборов нового президента спикер парламента будет исполнять его обязанности.

Новые выборы президента должны состоятся не раньше чем через 25 дней и не позже чем через 35 дней со дня утверждения отставки главы республики. Поскольку в Армении парламентская форма правления, президента избирает парламент сроком на семь лет. Кандидатуры выдвигают парламентские фракции. В действующем составе парламента республики, который был сформирован по результатам внеочередных выборов 20 июня прошлого года, 107 депутатов. Большинство мест (71 мандат) у партии Пашиняна "Гражданский договор", у оппозиционных "Армении" и "Честь имею" - 29 и 6 соответственно.