Новая эра для Армении? Партия Пашиняна консолидирует власть

На фоне обострившейся в начале года обстановки в мировой политике почти незамеченным осталось не самое сенсационное, но очень показательное событие в Закавказье. 23 января президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, позже спикер парламента Ален Симонян подписал его заявление, что запустило процесс по выборам нового главы государства. Уход президента может стать символом начала принципиально новой эпохи для страны.

Нужно понимать, что президент Армении — должность фактически представительская. После конституционного референдума в 2015 году и перехода к новой конституции тремя годами позже вся полнота власти, по сути, оказалась сосредоточена в руках премьера. Однако пока Саркисян занимал свой пост, в республике сохранялась до определенного момента некая иллюзия преемственности: для новых властей было очень важно подчеркнуть, что смена политической команды в 2018 году не была насильственной.

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Иллюзия консенсуса Армен Саркисян — последний представитель предыдущей администрации, сохранивший видный государственный пост. Парламент избрал его президентом (впервые главу государства в Армении избирал не народ, а депутаты) за полтора месяца до прихода к власти команды Никола Пашиняна. До этого он долгое время служил послом в разных странах, а в конце 1990-х годов в течение трех месяцев занимал должность премьер-министра. Ряд наблюдателей связали его отставку с вновь появившимися в СМИ слухами о двойном гражданстве, что недопустимо для главы государства. Однако точка в этом вопросе была поставлена еще три с половиной года назад. Тогда Пашинян сначала заявил о наличии британского паспорта у Саркисяна, но потом, после закрытой встречи, сообщил, что лично видел документ, подтверждающий отказ президента от двойного гражданства в сроки, предусмотренные конституцией. На этапе акций протеста в 2018 году, на фоне которых Пашинян пришел к власти, Саркисян старался занимать нейтральную позицию и призывал все политические силы в стране к спокойствию. Наблюдатели утверждали, что он мог подать в отставку еще тогда, но этого не произошло. При этом Саркисян — первый президент, не обладающий всей полнотой власти: именно с его избранием вступили в силу изменения в конституцию, обусловившие переход к парламентской форме правления.

Описание Акция сторонников Никола Пашиняна в Ереване, 2018 год © Артем Геодакян/ТАСС

В течение всего срока полномочий он был олицетворением некоего консенсуса между политическими силами в стране, которые видели его в роли медиатора во внутриполитических и внешнеполитических событиях, затрагивающих республику. Президент с самого начала своего срока неоднократно сетовал на нехватку полномочий, чем в конце концов и мотивировал свой уход, однако не занимал принципиальной позиции, в любой ситуации стараясь лишь примирить противоборствующие стороны.

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Ни нашим ни вашим Самым ярким его заявлением стал призыв к отставке правительства и проведению досрочных выборов после обострения в Нагорном Карабахе осенью 2020 года (итоги боевых действий тогда в Армении восприняли как поражение). Однако, когда того же потребовало руководство Генштаба, а вслед за этим Пашинян отправил главу ведомства Оника Гаспаряна в отставку, Саркисян не отреагировал. Это был как раз один из тех редких моментов, когда президент мог повлиять на ситуацию, оспорив указ Пашиняна в Конституционном суде. Оппозиция настаивала именно на этом варианте. Но Саркисян на такой шаг не пошел, и руководство Генштаба сменилось. Все это вызвало волну критики со стороны бывших соратников. Оппозиция и ранее критиковала Саркисяна, но после отказа обратиться в Конституционный суд открыто обвинила президента в поддержке премьера.

Описание Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян (в центре) во время митинга на площади Республики в Ереване, 2021 год © Александр Рюмин/ТАСС

Ситуация вокруг Карабаха и последующие парламентские выборы, по итогам которых партия Пашиняна не только сохранила, но и упрочила свои позиции в парламенте, несмотря на события осени 2020 года, вновь породили в экспертном сообществе мнение, что президент может подать в отставку. И вновь этого не произошло. Саркисян сосредоточился на представительских функциях и много времени проводил в деловых поездках, практически не принимая участия во внутриполитической жизни страны. Турецкий гамбит Через год после карабахского обострения во внешней политике Армении грянул новый коренной перелом: Пашинян взялся за налаживание отношений с Турцией. Конфликт между двумя странами уходит корнями в историю Османской империи, один из главных камней преткновения — нежелание Турции признать геноцидом армян события 1915 года. Это крайне болезненная для армянского общества тема, и заявления Пашиняна о возможности восстановления дипотношений с Анкарой без предварительных условий поддерживают далеко не все.

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