Минск выразил Киеву протест в связи с пересечением границы украинским беспилотником

МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Белоруссия выразила протест Украине в связи с незаконным пересечением белорусской границы украинским беспилотным летательным аппаратом (БЛА). Об этом сообщила в четверг пресс-служба МИД Белоруссии.

"3 февраля в МИД был вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, которому заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию Беларуси", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

По данным белорусского МИД, украинский БЛА 24 января нынешнего года незаконно пересек государственную границу Белоруссии и был принужден к посадке специалистами вооруженных сил. "На основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном Брестский", - заявили в МИД.

Внешнеполитическим ведомством до украинской стороны доведено, что "данными недружественными шагами она намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе, что не способствует цивилизованному двустороннему диалогу". Белорусская сторона потребовала недопущения подобных деструктивных действий в дальнейшем, отметили в пресс-службе МИД Белоруссии.