Президент Польши внес в Сейм законопроект о ликвидации судебной Дисциплинарной палаты

ВАРШАВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда предложил парламенту рассмотреть его новый законопроект, касающийся работы Верховного суда (ВС) и предусматривающий ликвидацию судебной Дисциплинарной палаты, создание которой было раскритиковано Европейской комиссией. Об этом польский лидер сообщил в четверг на пресс-конференции.

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"Я направляю в парламент президентский проект изменения закона о Верховном суде", - сказал он, указав, что проект затрагивает также вопрос о Дисциплинарной палате.

"Я предлагаю, чтобы палата была ликвидирована", - сказал Дуда, подчеркнув, что это решение не означает, что судьи не будут нести ответственность за нарушения. "В ВС будет создана палата профессиональной ответственности, но в новой структуре", - информировал он.

Дуда выразил надежду, что принятие его законопроекта приведет к завершению спора с Еврокомиссией и разблокированию для Польши средств из европейских фондов.

14 июля Европейский суд удовлетворил иск Еврокомиссии и ввел ограничения на деятельность дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. Инстанция постановила, что созданная в этой стране система дисциплинарных расследований в отношении судей нарушает принцип верховенства закона, поскольку создает предпосылки к возникновению зависимости судебной ветви власти от исполнительной.

Ликвидация дисциплинарной палаты и отмена принятых там ранее решений вместе с обеспечением независимости выбора судей были названы главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен главными условиями принятия в Брюсселе польского плана восстановления, на основании которого Польша может получить от Евросоюза около €58 млрд.