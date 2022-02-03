На Украину из США доставили седьмую партию вооружения

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Грузовой самолет с боеприпасами из США приземлился в четверг в международном аэропорту Борисполь под Киевом. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"В Борисполе приземлилась седьмая американская птица! На этот раз - 85 тонн боевых боеприпасов для гранатометов", - написал он в Twitter.

Резников пообещал, что эта партия не станет последней. "Продолжение следует", - заверил министр.

Первая партия груза военного назначения, в том числе боеприпасы, общей массой более 90 тонн прибыла на Украину из США 22 января. На следующий день в Киев доставили второй груз - американское оружие массой более 80 тонн. Еще через два дня, 25 января, на Украину прибыл третий самолет, с летальным вооружением. Еще 81 тонну боеприпасов разного калибра Киев получил из США 28 января. 31 января Резников сообщил о прибытии в Киев пятого самолета с 84 тоннами американских боеприпасов различного калибра, а уже на следующий день - шестого борта с 84 тоннами вооружения. Отмечалось, что поставки вооружения происходят в рамках одобренной администрацией президента США Джо Байдена помощи Украине на сумму $200 млн.