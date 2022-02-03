Представители ведущих германских каналов осудили запрет вещания Deutsche Welle в Росиии

БЕРЛИН, 3 февраля. /ТАСС/. Представители ведущих каналов ФРГ решительно осудили запрет вещания германской медиакомпании Deutsche Welle в России. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении руководителя телеканала ARD Патрисии Шлезингер, директора телеканала ZDF Томаса Беллута и директора Deutschlandradio Штефана Рауэ.

"Мы осуждаем закрытие корпункта Deutsche Welle в России", - отмечается в сообщении. При этом утверждается, что "таким образом с целью оказания политического давления радикально ограничивается свободное, независимое освещение событий". "Мы крайне обеспокоены тем, что это превращает свободу прессы в козырную карту", - говорится в тексте.

Вместе с тем представители германских СМИ выразили поддержку коллегам из Deutsche Welle. "Мы вместе выступаем за свободу выражения мнений и освещения событий и будем продолжать это делать", - указывается в заявлении.

Ранее Германский союз журналистов призвал президента России Владимира Путина отменить меры против Deutsche Welle, которые были приняты в ответ на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ. В союзе заявили, что ожидают от правительства Германии "ясного протеста" против шагов российской стороны.

В свою очередь генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбург сообщил, что медиакомпания намерена сделать юридические шаги для того, чтобы оспорить меры российских властей, принятые против нее. При этом он утверждал, что действия российских властей "не поддаются объяснению" и являются "чрезмерными".