Посольство Британии в России пока не может подтвердить даты визитов глав МИД и Минобороны

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Посольство Великобритании в Москве пока не может подтвердить конкретные даты визитов главы МИД Великобритании Лиз Трасс и министра обороны Бена Уоллеса.

"Мы никогда публично не комментируем потенциальные планы поездок министров", - указали в пятницу в диппредставительстве, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее, 31 февраля, Трасс сообщила, что заразилась коронавирусом, из-за чего не смогла сопровождать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время его визита на Украину.