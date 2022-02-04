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Россия и Китай призвали США отказаться от размещения РСМД в АТР и Европе

Стороны договорились и дальше поддерживать контакты и укреплять координацию по этому вопросу

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. РФ и КНР призвали США отказаться от планов размещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении Москвы и Пекина о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.

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"Стороны призывают США позитивно отреагировать на российскую инициативу и отказаться от планов размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в АТР и Европе. Стороны будут и дальше поддерживать контакты и укреплять координацию по данному вопросу", - указывается в документе.

США 2 февраля 2019 года приостановили выполнение своих обязательств в рамках Договора о РСМД на основании якобы имевшего место нарушения соглашения со стороны России. Впервые Вашингтон заявил об этом в июле 2014 года. По версии администрации США, РФ нарушила договор, создав ракету 9М729. Москва отвергла эти обвинения, предъявив целый ряд встречных претензий, затрагивавших, например, элементы системы противоракетной обороны США в Европе.

В сентябре 2019 года стало известно, что президент РФ Владимир Путин направил лидерам нескольких стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах. США впоследствии фактически отвергли данную инициативу.

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